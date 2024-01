SARNANO - Tutti pazzi per la neve, anche se artificiale non fa differenza. Come il suono del piffero magico, il manto bianco ha attirato tanti appassionati, che hanno scelto il comprensorio sciistico di Sassotetto-Santa Maria Maddalena di Sarnano e Pintura di Bolognola, per trascorrere un fine settimana sulla neve, attrezzati con sci, ciaspole e snowboard o snowkite per i più giovani. Una stagione sciistica iniziata abbastanza in ritardo, a metà gennaio, ma con il pienone di presenze, che fa sorridere non solo i gestori degli impianti, ma anche strutture ricettive e di ristorazione, come baite e chalet.

Il binomio vincente neve ed eventi non ha infatti deluso le aspettative. Pranzi e cene con prodotti locali, musica e aperitivi gli ingredienti dell’intrattenimento nelle strutture montane, ma con la neve ad aggiungersi al quadro, è stato boom di presenze, facilmente rilevabili dal colpo d’occhio fornito dalle webcam di cui le stazioni sciistiche sono dotate. Anche Frontignano, dove non si scia, ha richiamato tante persone che ne hanno approfittato per salire in quota con la seggiovia, per la cena e l’aperitivo di sabato e per la bella giornata di sole di ieri. Ma sono state soprattutto le piste da sci a catalizzare l’attenzione. A Sassotetto tante famiglie con bambini. Sono rimaste aperte per tutto il fine settimana le due piste baby Maddalena e Sassotetto e quella per gli slittini, con i relativi tapis roulant.

Non sono mancati nemmeno gli sciatori in solitaria con snowboard e gli appassionati di snowkite. A vigilare sulla sicurezza di sciatori ed appassionati il posto di polizia prontamente riattivato dalla questura di Macerata, con compiti di monitoraggio per garantire il rispetto delle regole e di soccorso in caso di incidenti.

«Un inizio di stagione da tutto esaurito a Pintura - commenta il gestore di Bolognola ski Francesco Cangiotti - abbiamo avuto entrambe le giornate il pienone di presenze. Gli impianti di innevamento artificiale hanno lavorato a pieno ritmo. L’inizio stagione in questi ultimi anni si è spostato a metà gennaio, l’anno scorso siamo andati avanti sino a marzo, mese in cui quest’anno cade la Pasqua, magari si potrà fare la Pasquetta sugli sci». A Pintura è in funzione la sciovia Pintura 1, la pista Marchigiana, i tappeti Scoiattolo e la Madonnina per il campo scuola e l’area bob. Aperto l’anello da sci di fondo della Valletta di due km, il noleggio, la scuola sci di fondo di Pintura di Bolognola.