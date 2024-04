APECCHIO - Da un caldo quasi agostano, a un freddo che ha fatto tirare fuori dagli armadi maglioni e giacconi. E questa volta, come si dice, il monte Nerone ha indossato un robusto mantello, che lo ha ricoperto da cima a fondo, per la nevicata caduta nel pomeriggio di giovedì e nella notte seguente.

Infatti, la media generale dell’altezza della coltre bianca si aggirava sui 20 centimetri, con il metro che affondava fino a 37 centimetri nei cumuli e con lo spazzaneve che nella mattinata di ieri è dovuto intervenire per liberare completamente la carreggiata che sale fino alle torri della Rai e della telefonia. Piste, allora, aperte per il weekend? Purtroppo no, perché l’ampio rasserenamento di ieri pomeriggio pur in una giornata fredda ha sciolto lentamente ma inesorabilmente la neve e per oggi e domani si rivedrà un po’ di erba verde nei prati. E comunque sia non ci sarebbe stata neve a sufficienza per battere le piste.

Nonostante ciò, si prevede una grande affluenza di gente e bambini, che magari con slittini invaderanno ogni centimetro di spazi con neve residua. Tuttavia questa nevicata di aprile è quasi da record; infatti bisogna risalire al 25 aprile del 1991 per battere questa misura: 60 centimetri sulla vetta e 15 a Apecchio. Sul Monte Catria la neve si era fermata a 15 centimetri, per il weekend si annuncia ancora di neve.