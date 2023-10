APECCHIO - Era intento a potare una pianta davanti a casa su una scala a libretto, quando per scendere a raccogliere le forbici finite a terra ha perso l’equilibrio ed è caduto battendo la testa sul lastricato di pietra. Ore di paura per Beniamino Morganti, ottantenne di Apecchio, per l’incidente accaduto in via Giovanni XXIII ieri verso le 14. Sul posto con l’ululare delle sirene sono arrivate le ambulanze di Apecchio Soccorso e del 118 con il medico a bordo di Cagli.

L'allarme delle vicina

A dare l’allarme una signora che abita di fronte alla casa dell’anziano, la quale in quel momento si trovava sul balcone della sua abitazione e, pertanto, ha assistito all’incidente. La donna ha chiamato la sorella ed è intervenuta prontamente. Il pensionato riverso a terra, caduto da un’altezza di circa due metri, perdeva sangue dal capo ma era vigile.

Mentre veniva stabilizzato dai sanitari giunti sul posto, già in cielo volteggiava Icaro. L’eliambulanza del 118 è atterrata non molto lontano, facendo arrivare i propri operatori sul luogo dell’incidente a bordo di un’autoambulanza di appoggio. Il ferito è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale regionale di Torrette di Ancona, dove è stato sottoposto ad esami più approfonditi per stabilire la gravità del trauma cranico subito.