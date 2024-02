Fa trekking con amici ad Apecchio e scivola in una zona impervia: recuperato con l'eliambulanza

APECCHIO - Questa mattina intorno alle 11 un cagliese di 58 anni è scivolato in una zona impervia tra Molino di Carda e San Cristoforo mentre era impegnato un trekking con degli amici.

Si è ferito ad una gamba e non è stato in grado di proseguire. Gli amici hanno chiesto l'aiuto dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto lo hanno raggiunto e stabilizzato. Poi è intervenuta un'eliambulanza che lo ha caricato a bordo con il verricello. Il trasporto all'ospoedale di Torrette è avvenuto in codice rosso, ma l'uomo che vive a Senigallia, non è in pericolo di vita.