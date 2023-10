APECCHIO - Ladri in azione in due case a Piobbico e Apecchio nella serata di mercoledì tra le 19 e le 20. In via Rossini a Piobbico i ladri sono entrati in un condominio, mirando un’abitazione dalla quale hanno asportato denaro e oro mettendo a soqquadro tutta la casa. Sarebbe stata portata via anche una piccola cassaforte.

La proprietaria rientrata verso le 20 ha scoperto l’incursione subita. I ladri hanno proseguito lungo l’Apecchiese, addocchiando nella frazione di Pian di Molino, che dista quattro chilometri da Apecchio, una casa singola. Anche qui la signora che vi abita da sola, era uscita poco prima delle 20. Al suo rientro verso le 21,15 ha trovato la porta spalancata.

Sala e cucina erano a posto, ma una volta controllate le due camere da letto ha trovato cassetti e armadi aperti verificando poi che erano spariti oggetti in oro di valore ma anche di grande valore affettivo. Non toccata, invece, un bella collana di perle. In questo caso il bottino ammonterebbe a circa 5mila euro. Sui due episodi indagano i carabinieri di Piobbico e Apecchio.