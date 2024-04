Gabicce, movimenti sospetti in un campo coltivato: in manette un 32enne. Dovrà rispondere di spaccio

GABICCE MARE Le sue numerose visite in un campo coltivato e a orari strani hanno insospettito i carabinieri di Gabicce mare che sono intervenuti per chiarire la situazione. Nei giorni scorsi, i militari hanno arrestato un giovane extracomunitario di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, perché ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

LEGGI ANCHE: Macerata, ispezioni nei cantieri edili: fioccano sanzioni. Multe per oltre 50mila euro

L'indagine

E’ accaduto che i carabinieri, nei giorni precedenti, avevano ricevuto convergenti informazioni circa la presenza di un giovane che, con atteggiamento sospetto, si recava in un campo agricolo della zona, anche in orari piuttosto insoliti. La mattina del 15 aprile infatti , gli investigatori hanno notato un soggetto che attraversava con circospezione il terreno agricolo segnalato, si fermava in corrispondenza del ciglio di una strada e si chinava per occultare o prelevare qualcosa dal terreno.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di intervenire sorprendendo il giovane con in mano alcuni barattoli nei quali c’erano numerose dosi di cocaina, già pronte per la cessione, per un complessivo di circa 32 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare materiale per il taglio, la pesatura e il confezionamento dello stupefacente, oltre alla somma contante di 1500 euro, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato in flagranza di reato e sottoposto, nei giorni successivi, a giudizio di convalida e contestuale rito direttissimo presso il Tribunale di Pesaro, all’esito del quale è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.