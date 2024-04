SARNANO Campi scuola aperti a Sassotetto di Sarnano e Pintura di Bolognola. Quest’ultimo impianto aprirà anche le piste da sci. Una domenica del tutto inaspettata quella di oggi: se infatti la scorsa settimana in tanti si erano riversati lungo le città costiere per la tintarella e il bagno al mare, oggi è la montagna a farsi bella come se fosse pieno inverno. Le nevicate iniziate giovedì e continuate anche ieri sui Sibillini hanno infatti permesso ai gestori degli impianti di riaprire i battenti e godere di una giornata sulla neve come non era mai stato possibile lo scorso inverno.

APPROFONDIMENTI IL METEO Macerata, maxi grandinata e neve sui monti dopo l’assaggio d’estate PRIMO PIANO L'intervento dei vigili del fuoco alla vecchia fornace

«Dopo aver smontato tutti i traini le scorse settimane - dice Francesco Cangiotti di Bolognola Ski -, il nostro personale è al lavoro da ieri (venerdì) per rimontare tutta la sciovia Castelmanardo, così da poter regalare agli appassionati qualche giornata di sci. La neve ha retto abbastanza bene» e ieri gli impianti sono rimasti aperti con i tapis roulant Scoiattolo e Madonnina. Per oggi, l’obiettivo è quello di rendere operativi «la sciovia Castelmanardo (piste 4,5,6 e collegamento con il parcheggio), il tapis roulant Scoiattolo (pista 12 del campo scuola), il tapis roulant Madonnina per area slittini.

Neve permettendo resteremo aperti tutti i giorni fino al 28 aprile». oggi dalle 15 è prevista anche una extra date del rifugio ZChalet con il White Party: in consolle Francesco Cangiotti e Luca D’Agata. «Campo scuola aperto anche a Sassotetto con il rifugio Baita Solaria» dice l’amministratrice Giulia Antonelli. Seggiovia in funzione a Frontignano di Ussita per raggiungere il rifugio - anche questo innevato - Saliere lounge.