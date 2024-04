Freddo sull'Italia, temperature in picchiata da Nord a Sud: e in Abruzzo torna la neve

Saranno 10 giorni di freddo, in Italia. Questo weekend sembra invernale, con il ritorno della neve e il crollo delle temperature. La prima irruzione di aria piu fredda e instabile dalla Scandinavia andrà via nel corso delle prossime ore verso la Grecia provocando ancora temporali al Sud e poi verso i Balcani meridionali. Fino al mattino qualche nevicata residua a quote basse per il periodo su Abruzzo e Molise (circa 1100 metri) poi migliorera al Centro quasi ovunque, mentre al Nord continuera a splendere il sole. Il weekend vedra l’arrivo di un secondo impulso freddo dal Nord Europa che riaccendera i temporali soprattutto sulle regioni centrali; altre nevicate sugli Appennini e il maltempo simil-invernale interessera in parte anche il sud peninsulare e l’Emilia Romagna con piogge e rovesci. Domenica mattina il maltempo colpira ancora Marche, Abruzzo e Molise con fenomeni anche intensi, il freddo anomalo favorira altre nevicate diffuse sull’Appennino centrale fino a circa 1200 metri (come a Gennaio). Anche al Sud le temperature sono in salita.

E, un po' come il sabato, anche la domenica vedra qualche rovescio sul sud peninsulare e in Emilia Romagna, seppur e previsto anche un peggioramento verso il Nord-Ovest: un altro nocciolo freddo, in discesa dalla Germania verso la Francia, causera abbondanti nevicate sulle Alpi piemontesi, con quota neve in calo nella notte fino a quote collinari. Un evento eccezionale, se confermato: lunedi 22 aprile nella Giornata della Terra, il pianeta mostrera il lato freddo della primavera in Italia.

NEVE IN ABRUZZO

Ancora neve primaverile sull'Appennino abruzzese. Circa 20 centimetri sono caduti nella notte a quota 1600 metri, imbiancate anche località a 750-800 metri. Questa mattina si sono risvegliate in un'atmosfera invernale anche Roccaraso (1.236 m) e Pescocostanzo (1.395 m). Il tempo è in miglioramento, avvisa l'associazione meteorologica «Caput Frigoris» ( https://www.caputfrigoris.it ) che prevede anche schiarite nel pomeriggio/sera e, sulla pagina Facebook, raccomanda di fare «attenzione alle gelate notturne e mattutine, purtroppo logoranti per la vegetazione partita in anticipo a causa del caldo anomalo avuto in precedenza». Le oltre 30 webcam dell'associazione installate in tutto l'Abruzzo hanno immortalato le precipitazioni nevose notturne.e mattutine in diverse località.