Fa freddo, il sindaco di Ancona consente la riaccensione dei termosifoni per sei giorni

ANCONA - Temperature in picchiata dopo una parentesi di quasi estate. Il meteo pazzo non si smentisce e da qualche giorno le Marche sono interessate da un ritorno di inverno, con neve sui Sibillini e sulle cime più alte dell'Appennino. E se in montagna si gela, in città fa davvero freddo. Così il sindaco di Ancona Daniele Silvetti ha firmato l'ordinanza che autorizza alla riaccensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati compresi nel territorio dl Comune da oggi (martedì 23 aprile) fino a domenica 28 aprile compreso, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. Perchè è vero, fa freddo, ma non così tanto da tenere acceso tutto il giorno.