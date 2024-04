Nuovo appuntamento, a Civitanova Marche, con il “Teatro di Primavera”. All’Annibal Caro, infatti, è in pieno svolgimento la rassegna voluta dai Teatri di Civitanova con il Comune e Amat, per valorizzare le diverse realtà culturali del territorio. Protagonista, il prossimo venerdì 5 aprile, alle ore 21,15, sarà il cantautore civitanovese Giovanni Neve, al secolo Giovanni Morbidoni.

La serata

“Non è Facile Tour”, questo il titolo della serata proposta, sarà uno spettacolo costituito da musica e danza, e momenti per ridere e riflettere. «Sarà – così spiega Neve – uno spettacolo musicale, un concerto di emozioni, un racconto del mio cuore attraverso la canzone, la poesia, l’animazione. In un mondo dove non ci si sente mai abbastanza e in un mondo in cui il cinismo sta facendo da padrone, diventa fondamentale rimanere attaccati alle cose semplici, che non hanno tempo. Quelle cose capaci di emozionare, sempre. É questo il filo conduttore che lega tutta la mia arte e che porterò a teatro». É pronto e carico il giovane cantautore civitanovese, che qualche tempo fa, sui social, scriveva che «ci sarà da cantare, da ballare, da ridere e scherzare, da piangere e riflettere, ci sarà un po’ di tutto, ma soprattutto ci saremo noi e vi prometto che sarà bellissimo. Il mio primo spettacolo in teatro “Non è facile” non può che approdare a casa mia». Il live di Giovanni Neve sarà aperto da una lectio del docente dell’università Teologica de L’Aquila, Paolo Morbidoni, che parlerà della vocazione alla bellezza e del mare, della nostalgia e dell’amore, portando citazioni di filosofi e autori. Un tema, quello della bellezza, che ben si sposa con la visione dell’arte del cantautore civitanovese Neve: la bellezza può e riesce sempre a emozionare.

La carriera

Il brano “Non è facile” è uscito lo scorso mese di ottobre ed è uno dei brani contenuti nel film “L’invenzione della neve”, presentato lo scorso autunno a Civitanova Marche. Giovanni Neve, nato e cresciuto a Civitanova, da sempre ha la passione per la musica e per la letteratura. É proprio seguendo queste sue passioni che decide di prendere in mano la chitarra per imparare a suonarla. Da lì parte la sua attività musicale, con le sue note che vanno a comporre un manifesto musicale che si caratterizza per leggerezza e semplicità, viaggiando tra il pop e l’indie. A volte cerca l’essenziale nella musica, con un pianoforte, ma spesso va a pescare tra i suoni elettronici, dando vita, grazie a essi, ad atmosfere molto coinvolgenti e cariche di energia.

L’esordio

La stessa energia che ha messo nel suo album di esordio, “Premi play”, uscito nel 2022, nel quale sono contenute sfumature allegre e tropicali, ma anche malinconiche, con tonalità electropop e quella giusta carica di energia che serve per cantare i sentimenti. Il suo debutto risale al 2021 con i singoli “Camini”, “Astronavi da crociera”, “Te quiero mama”, contenuti nell’album di esordio, e poi ha avuto occasione di aprire concerti, tra cui quelli de “Gli Psicologi”, e diverse altre esibizioni.