Piste imbiancate sui Sibillini, impianti pronti all’apertura. A Bolognola e Sarnano campi scuola operativi

BOLOGNOLA Solo una settimana fa c’è chi aveva rispolverato il costume per trascorrere il weekend al mare e osare pure con tintarella e primo bagno. Per questo fine settimana, invece, a sorpresa, si potranno tirare fuori gli sci. Sì, perché se non c’è riuscito l’inverno a far aprire gli impianti sui Sibillini, ci sta riuscendo la primavera.

Le precipitazioni

Dopo le nevicate di giovedì e di ieri notte, sulle piste maceratesi sono caduti circa 30 centimetri di neve e gli operatori non sono rimasti a guardare.

Tra Pintura di Bolognola, Frontignano di Ussita (per ora aperti seggiovia e rifugio) e Sassotetto di Sarnano, questo weekend ci sarà l’imbarazzo della scelta per togliersi lo sfizio di sciare a primavera.

Per Bolognola e Ussita lo annuncia il gestore Francesco Cangiotti: «Caduti nella notte tra i 30 e i 40 centimetri di neve fresca - dice facendo riferimento a ieri -, la nevicata più abbondante di tutta la stagione. Siamo già al lavoro sugli impianti per preparare le piste. Da domani (oggi) apertura del tapis roulant Scoiattolo a servizio del campo scuola e tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob e slittini per quanto riguarda Bolognola. Valuteremo anche l’apertura dell’impianto di Castelmanardo con le relative piste a partire da domani (oggi), mentre è quasi certa da domenica grazie ad altre nevicate in arrivo».

Per quanto riguarda Frontignano, «per ora visto il forte vento che ha soffiato nella notte è troppo poco per poter sciare; ma aspettiamo comunque gli appassionati dalle 10:30 alle 18:30 con la seggiovia e il rifugio per fare una bella passeggiata nella neve e godere del panorama innevato». Sorpresa pure a Sassotetto: «La natura ci ha regalato una coda d’inverno - dicono i gestori degli impianti - e noi siamo pronti a cogliere l’occasione. Questo weekend gli impianti saranno operativi per regalarvi un weekend fuori stagione con il campo scuola per i più piccoli».