Vento forte, la gru di un cantiere cade sopra una casa e il palazzo Primavera

BOLOGNOLA - Forti raffiche di vento a Bolognola, la gru di un cantiere privato ha ceduto ed è caduta sopra il tetto di un'abitazione e del palazzo Primavera di proprietà del Comune. Fortunatamente nei due edifici non era presente nessuno al momento dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Il sindaco Cristina Gentili annuncia che la strada - via Primavera - sarà chiusa per permettere la rimozione della gru.