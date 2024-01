Cade la neve, finalmente: conto alla rovescia per l'apertura degli impianti di risalita a Bolognola

BOLOGNOLA - L'annunciata neve, finalmente, è arrivata e sui Sibillini parte il conto alla rovescia per l'apertura degli impianti di risalita. Buone notizie per gli amanti dello sci: le piste a Bolognola potrebbero già aprire sabato prossimo.

"Amici oggi - spiegano infatti i responsabili di Bolognola Ski - vi diamo il buongiorno con le immagini delle nostre webcam che ci mostrano finalmente un paesaggio più invernale ❄️❄️🥶🥶

Nella notte caduti 4-5 cm di neve e qualche altra nevicata è prevista nei prossimi giorni 🤞🏻

Stiamo aspettando un ulteriore abbassamento delle temperature per attivare l’impianto d’innevamento programmato ❄️❄️❄️

Lavoreremo per in questi giorni per poter aprire la pista n.1 e il campo scuola Scoiattolo da sabato 13 gennaio!! ⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️⛷️