MACERATA Nessuna discesa sulla neve in provincia di Macerata durante le festività. Però sono stati tanti coloro che si sono goduti i Sibillini con gli impianti di risalita aperti. Bilancio positivo in termini di presenze nelle stazioni di Sarnano, Bolognola e Frontignano. Ora, però, si aspetta la neve. Domenica notte i fiocchi hanno imbiancato le vette e alcune piste. Ancora poco per sciare ma abbastanza per attivare gli impianti di innevamento. Il calo di temperature ha permesso di programmare l’apertura delle piste di Bolognola per sabato prossimo.

Il gestore

A dirlo, Francesco Cangiotti, gestore di Bolognola ski e degli impianti di Frontignano. «I numeri delle presenze in queste festività sono stati alti – spiega – certo, con la neve sarebbe stato un boom. Fortunatamente ci ha favorito le giornate di sole con tante persone che sono salite. A Frontignano gli impianti sono stati sempre aperti per “Natale in vetta”, iniziativa che prevedeva mercatini natalizi, la Casa di Babbo natale e cene in quota. E la risposta c’è stata. A Bolognola, invece, impianti chiusi ma diversi eventi che hanno attratto un pubblico giovane come quelli organizzati da Z Chalet». C’è ottimismo per questo mese. «Le previsioni sono incoraggianti – continua Cangiotti – a Bolognola oggi (ieri per chi legge) sono caduti 10 cm di neve. La temperatura è scesa e ci permette di attivare l’impianto di innevamento. Apriremo la pista sabato prossimo. A Frontignano, invece, aspettiamo nevicate più consistenti».

A Sarnano

Anche a Sassotetto di Sarnano ci sono i cannoni sparaneve ma, fino a ieri, non c’è stata la possibilità di attivarli. In ogni caso, in tanti hanno passato le feste tra le baite. «Il bilancio è positivo – dice Giulia Antonelli di Sarnano Neve – non si è sciato ma sono state veramente tante le persone che hanno passato i giorni festivi da noi. Siamo stati sempre aperti e siamo stati ripagati. Le domeniche e le feste abbiamo avuto il tutto esaurito ma movimento c’è stato anche durante la settimana. L’offerta è stata quella di poter effettuare escursioni, godersi il panorama, poter pranzare e cenare nella nostra baita Solaria. E non sono mancati spettacoli». Insomma, eventi per placare la voglia di montagna. E grande festa in baita per l’ultimo dell’anno. «Ora, però, aspettiamo con ansia la neve – aggiunge – le vette sono imbiancate ma ancora è troppo poco. Le temperature non ci hanno permesso, finora, di poter attivare i cannoni sparaneve».