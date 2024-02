BOLOGNOLA Forti raffiche di vento a Bolognola, la gru di un cantiere privato ha ceduto ed è caduta sopra i tetti di un’abitazione e del Palazzo Primavera di proprietà del Comune. Una tragedia sfiorato: fortunatamente nei due edifici non era presente nessuno al momento dell'incidente.

Il fatto

L’allarme è scattato ieri mattina, intorno a mezzogiorno, quando la gru di un cantiere privato, a causa delle forti raffiche di vento che hanno colpito Bolognola, ha ceduto e si è schiantata sui tetti di un’abitazione privata e di Palazzo Primavera. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Ma il sindaco Cristina Gentili ha annunciato che la strada - via Primavera - resterà chiusa per permettere le operazioni di rimozione della gru di cui si occuperà la ditta titolare del cantiere. Oltre il danno la beffa per le due strutture interessante dall’incidente.

Il danno

Sia l’abitazione che l’edificio comunale, infatti, erano stati danneggiati dal terremoto del 2016 e poi tornati agibili a seguito dei lavori di riparazione. La casa era abitata da due persone che non erano presenti al momento dell’incidente e che ora hanno dovuto trovare un’altra sistemazione. Entrambi gli edifici, infatti, sono stati nuovamente dichiarati inagibili e ora bisognerà quantificare il danno. «L’abitazione aveva riscontrato dei danni lievi dopo il sisma - dice il primo cittadino - e a seguito dei lavori di riparazione era tornata agibile. Stessa sorte per Palazzo Primavera, inaugurato dopo il restauro a ottobre 2022. Nella struttura avevamo trasferito la biblioteca, una parte dell'archivio comunale, dovevamo avviare alcune attività per il Museo della lana e l’anno scorso aveva ospitato un campus musicale. Ora dobbiamo di nuovo arrangiarci».

La sicurezza

Ma il primo cittadino ora pensa alla sicurezza: «È andata bene che nessuno si è fatto male. Purtroppo a Bolognola il vento è sempre molto forte e questa volta il danno è stato davvero grave. Ora la strada sarà chiusa e la ditta titolare del cantiere si occuperà della rimozione della gru».