BOLOGNOLA - Il weekend che sta per arrivare sarà tinto di bianco, almeno per chi sceglie i campi scuola sui Sibillini. Se, infatti, la neve scesa non è ancora abbastanza per aprire le piste da sci, Sarnano e Bolognola puntano su tapis roulant e campi scuola, mentre Frontignano lavorerà ancora con gli eventi al rifugio, aspettando nevicate più consistenti.

Le precipitazioni

Le nevicate degli ultimi giorni, infatti, non sono state sufficienti per l’apertura delle piste da sci, ma i gestori del Maceratese non restano con le mani in mano. «Per il fine settimana - dice Giulia Antonelli di Sanrnao Neve - apriremo le piste Sassotetto Baby, Maddalena Baby A, Maddalena Baby B per slittini e gli impianti operativi sono il tapis roulant Sassotetto Baby e quello Maddalena Baby. Al momento non si riesce ad aprire le piste da sci, stiamo valutando tutto: una volta terminato con l’innevamento artificiale per le baby passeremo dall'altro lato sulle altre piste. Baita Solaria». Intanto a Sassotetto anche quest’anno tonerà operativo il servizio di polizia e Soccorso alpino. Aperture anche a Bolognola: «Di sicuro confermiamo l’apertura del campo scuola con tapis roulant Scoiattolo e alla Madonnina a servizio dell’area bob/slittini. Saranno operativi anche i noleggi sci e la scuola sci. Stiamo lavorando alla neve artificiale sulla pista 1, poi vediamo se riusciamo ad aprirla per il fine settimana. Sono poi in programma due eventi allo Zchalet e domenica alle 18 ci sarà la presentazione del video della canzone del rifugio. Niente sci per il momento a Frontigianno: «Sarà aperta la seggiovia sabato dalle 18 per l’aperitivo e la cena in quota. Mentre domenica dalle 10.30 alle 17. Al momento c’è solo il paesaggio invernale, ma chi vorrà potrà venire a vedere la neve magari con i più piccoli».