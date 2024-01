BOLOGNOLA Terzo giorno sugli sci sui Sibillini, aperte le stazioni sciistiche. Grazie alla nevicata tra la notte di venerdì e sabato, si sono accumulati circa 20, 25 centimetri di neve a quota 1-500 metri e oggi saranno aperte le stazioni sciistiche di Pintura di Bolognola e Sassotetto di Sarnano, a Frontignano aperto il camposcuola servito dal tapis roulant e la seggiovia per salire in quota. In particolare a Sassotetto sarà aperto solo il campo scuola, mentre a Pintura aperta la pista Marchigiana 1, il campo scuola Scoiattolo e l'area bob e slittini Madonnina, con i tapis roulant Scoiattolo e Madonnina e la sciovia Pintura 1. Operativi tutti i noleggi sci e la scuola sci.

APPROFONDIMENTI LA SFIDA Unione montana e Comuni, continua la battaglia legale: ecco cosa succede

La viabilità

La viabilità è buona con strade pulite, fanno sapere i gestori che hanno attivato anche i cannoni sparaneve, grazie al freddo pungente che rende possibile produrre neve fresca. In questa stagione avara di nevicate si scia a singhiozzo ed ogni minima occasione è buona, per poter inforcare gli sci o lo snowboard ed andare nelle località in cui ci sono gli impianti sciistici, con migliaia di persone che sentono il richiamo del manto bianco. A Frontignano invece saranno aperti il camposcuola e la seggiovia per garantire una bella giornata sulla neve, con il rifugio delle Saliere in piena funzione. È nevicato per quasi tutta la notte di venerdì, ma già ieri mattina il sole ha fatto capolino restituendo tramite le webcam un colpo d'occhio impareggiabile, con i monti imbiancati a fare da cornice. Di fatto si è sciato solo lo scorso fine settimana, poi il rialzo delle temperature ha reso impossibile persino utilizzare i cannoni spara neve, con l'innevamento artificiale perché si sono oltrepassati dieci gradi anche a quote di montagna. Il manto nevoso attuale purtroppo non dovrebbe restare a lungo, in quanto a metà della prossima settimana è previsto un rialzo termico che potrebbe far sciogliere la neve, alle quote più basse. Non solo neve ma anche eventi in quota.

Gli eventi

Allo Z Chalet di Bolognola pomeriggio in musica con Debla on tour, mentre alla Baita Solaria di Sassotetto arriva uno dei big della dance, dj Fargetta. Questa dovrebbe essere l'ultima stagione a stazioni sciistiche "ridotte", si sta lavorando anche per riaprire gli impianti sciistici di Monte Prata a Castelsantangelo sul Nera, che con oltre 1.600 metri di quota rendono più semplice mantenere il manto nevoso. Stesso discorso per la parte alta di Frontignano, dove in zona canalone la neve resta più a lungo. Da quest'anno inoltre quando le condizioni di neve lo consentiranno, riapre anche il centro di sci di fondo ai Piani di Ragnolo di Acquacanina. Occorre attendere la prossima stagione invernale, per poter vedere operative tutte insieme le stazioni sciistiche del maceratese, un ritorno alla normalità che c'era prima del terremoto.