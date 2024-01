BOLOGNOLA Buona la prima, la neve c'è e gli appassionati di sci hanno risposto presente, riversandosi sulle cime dei Sibillini per la prima vera e propria sciata della stagione. Famiglie con bambini, gruppi di giovani con lo snowboard, gli aficionados dello snowkite non si sono lasciati pregare e sin dalle prime ore della mattina si sono recati in montagna, con un flusso costante ma ordinato. Pienone sia sul versante di Sarnano che di Bolognola, dove per aprire le piste i gestori sono ricorsi ai cannoni sparaneve. Un certosino lavoro di battitura ha fatto il resto, permettendo così di avviare finalmente, ormai quasi a metà gennaio la stagione sciistica.

Gli impianti

Stesse scene a Sassotetto e Pintura: impianti di risalita in funzione, piccoli e grandi armati di slittini e sci che si divertono sulla neve, chi passeggia, chi ammira il panorama avvolto nel biancore del manto nevoso. E oggi si replica. A Sassotetto di Sarnano aperte le due piste baby Maddalena e Sassotetto e quella per gli slittini, con i relativi tapis roulant. A Pintura è in funzione la sciovia Pintura uno, la pista Marchigiana, i tappeti Scoiattolo e la Madonnina per il campo scuola e l’area bob. Aperto l’anello da sci di fondo della Valletta di 2 km, il noleggio, la scuola sci di fondo di Pintura di Bolognola. A Frontignano ieri seggiovia aperta per la cena in quota, oggi aperta dalle 10.30 alle 17 per chi vuole salire in quota al rifugio Saliere.

Con l’inizio dell’attività sciistica nel comprensorio di Sarnano/Sassotetto, la Questura di Macerata ha riaperto anche il posto di Polizia in località Maddalena, in cui saranno impegnati due esperti sciatori della Polizia di Stato addestrati al soccorso in montagna presso la Scuola della Polizia di Stato di Moena. I due poliziotti presteranno servizio ogni giorno sulle piste del predetto comprensorio dove opereranno in sinergia con i gestori degli impianti e con personale sanitario chiamato ad intervenire in caso di soccorso a persone infortunate o in difficoltà.

Gli agenti addetti al soccorso piste, che hanno prestato servizio nei più importanti centri montani dell’arco alpino, assicureranno inoltre il rispetto delle regole al fine di garantire la massima sicurezza alle persone, tra cui molti bambini, che vorranno trascorrere giornate sulla neve.