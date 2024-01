BOLOGNOLA Piste da sci aperte grazie all'innevamento artificiale, a Pintura di Bolognola sono pronti la Marchigiana 1 e il campo scuola, mentre a Sassotetto di Sarnano aperte le due piste baby Maddalena e Sassotetto e quella per gli slittini, con i relativi tapis roulant. La leggera nevicata che ha interessato nei giorni scorsi le cime del Sibillini permetterà agli appassionati di sciare solo nelle zone interessate dai cannoni sparaneve, per quello che è il debutto ufficiale della stagione sugli sci.

L’innevamento

A Pintura è in funzione dalla notte di giovedì l'impianto di innevamento artificiale. Sono sicuramente aperti sabato e domenica la sciovia Pintura uno, la pista Marchigiana, i tappeti Scoiattolo e la Madonnina per il campo scuola e l’area bob. «Grazie alla discesa delle temperature - fa sapere il gestore della stazione sciistica Francesco Cangiotti - è stato possibile produrre neve artificiale ed aprire la stazione». A Bolognola sarà aperto l’anello da sci di fondo della Valletta di 2 chilometri, il noleggio, la scuola sci di fondo di Pintura di Bolognola. Anche senza neve in questi fine settimana festivi e durante le vacanze natalizie, in realtà non sono mancati gli eventi, né a Frontignano né a Bolognola, nonostante la neve in realtà sia davvero poca, circa una quindicina di centimetri al massimo.

«Ce la stiamo mettendo tutta per poter garantire una pista breve - continua Cangiotti - battuta al meglio delle possibilità, che questa curiosa situazione ci concede». La montagna si è tenuta in vita grazie appunto agli eventi durante questo inverno finora avaro di neve. A Frontignano nell’attesa che la neve permetta di riattivare gli impianti sciistici, da stasera la seggiovia è aperta dalle 18 per l’aperitivo in vetta, un appuntamento nuovo che ci sarà per tutti i fine settimana della stagione invernale. Allo Z Chalet di Bolognola si punta sulla musica, oggi pomeriggio mountain party e domani il Pink mountain party con il lancio ufficiale di "Z vola", con il video ufficiale dello chalet diventato un punto di riferimento della movida in montagna.

Sino ad oggi la differenza l'hanno fatta gli eventi creati dai gestori, con le presenze di tanti appassionati che ne hanno approfittato per trascorrere giornate festive spensierate, nell'incantevole cornice dei panorami dei Sibillini. La speranza è di un peggioramento meteo che dia finalmente una svolta alla stagione invernale, imbiancando cime e piste con la neve naturale. Intanto a Bolognola e operativa l'illuminazione notturna della pista e presto si procederà anche alla realizzazione di un laghetto in quota, per potenziare l'approvvigionamento idrico e la produzione di neve artificiale.