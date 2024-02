RECANATI Lavori terminati - nel tratto recanatese - ma è ancora chiusa la bretella che dovrebbe collegare la città leopardiana con Castelfidardo dal versante della zona industriale Squartabue. Un collegamento che consentirebbe di snellire il traffico delle ore clou nella frazione di Villa Musone. Percorrendo la rotatoria nuova di zecca, si può facilmente intuire che la prima uscita è ancora sbarrata, nonostante i lavori sul versante recanatese siano terminati.

I dettagli

Allora cosa manca? A chiarire la situazione è l’assessore ai lavori pubblici di Recanati, Francesco Fiordomo: «La sede stradale di appartenenza al Comune di Recanati è ultimata - dice -. Ci sono alcuni lavori da terminare invece sul lato che interessa il Comune di Castelfidardo e quindi anche la provincia di Ancona. Nulla di trascendentale se non per l’asfalto e l’installazione dei guardrail. Gli uffici sono in costante collegamento, tra l’altro la ditta appaltatrice dei lavori è la stessa sia nel territorio recanatese che in quello fidardense. Si attende solo la conclusione dei lavori per renderla definitivamente percorribile».

Non attendono altro gli utenti della strada, un’alternativa molto valida per snellire il traffico e garantire un maggiore regolare flusso dei mezzi in transito. Qui siamo in piena periferia recanatese, ma ben presto anche molte altre strade saranno interessate da lavori di rifacimento stradale. Le condizioni dei tratti interessati impediscono una percorrenza in sicurezza con zone dissestate o avvallamenti e relativo ristagno d’acqua in caso di pioggia. Per un simile impegno, da parte del Comune è stata fatta un’apposita variazione di bilancio nel luglio del 2023 che ha dato il via a tutto l’iter generale: realizzazione dei progetti, quindi l’accensione dei mutui, le varie gare d’appalto e i canonici tempi tecnici.

Le ditte

Sono tre le ditte esecutrici: Costruzioni Guerrera Srl di San Lupo nel Beneventano, la marchigiana Francesconi Costruzioni Srl con sede a Mondolfo e infine Bagnoli Srl di Campobasso. Tre ditte per tre lotti. Lavori che interessano una fitta rete di strade, pure nelle periferie, ma anche marciapiedi dissestati come quelli di via Politi o via Passero Solitario tra gli altri. Recanati è quindi pronta a rifarsi una pelle nuova: prendono il via diversi interventi che renderanno più sicure le arterie della città leopardiana.