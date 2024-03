C’è la neve sui Sibillini ma non basta per sciare. Cangiotti (Frontignano 360): «Ci sono circa 15 centimetri, ne servono altrettanti»

USSITA Ennesima beffa o ultimo sprazzo d’inverno? Nevicata ieri sui Sibillini e, nonostante il manto non sia sufficiente per sciare, non è detto che le precipitazioni previste per domani non possano permettere agli appassionati di godere degli ultimi momenti sugli sci in una stagione che non è certo stata dalla loro parte. È quello che spera anche Francesco Cangiotti, gestore degli impianti a Bolognola e Frontignano.

Il livello

«Per ora - dice Cangiotti facendo riferimento a ieri - siamo sui circa 15 centimetri di neve a Frontignano. Il manto non è sufficiente per poter aprire gli impianti, ma è prevista un’altra nevicata per mercoledì (domani, ndr), vediamo se il manto aumenterà e se ci permetterà di aprire i battenti». Gli operatori sarebbero infatti pronti a ripartire: «Se dovessero scendere altri 15 centimetri di neve puntiamo a rendere operative la Belvedere e il campo scuola.

Bisogna vedere l'andamento meteo». Se così fosse non sarebbe l’ennesima beffa di questo inverno che non ha permesso agli appassionati di sci di godere delle piste dei Sibillini e agli operatori di coprire le spese per la gestione degli impianti. «Sono state sempre nevicate abbastanza deboli per ora - dice Cangiotti -, però diciamo che questa forse è la più copiosa su Frontignano. Non riuscirà a salvare la stagione, ma se riuscissimo a fare un paio di weekend sulla neve sarebbe una boccata di ottimismo per tutti». Lo stesso Cangiotti aveva infatti ricordato come «Per questa stagione abbiamo investito tanto. Abbiamo aggiornato e sostituito il sistema biglietterie e controllo accessi a Frontignano e a breve sarà fatto anche a Bolognola; è stato potenziamento l’impianto di innevamento programmato e questo ha pesato nei conti della stagione anche perché a Frontignano, a parte un paio di giorni in cui aperto il tapis roulant, non abbiamo aperto mai. Per fortuna i rifugi».