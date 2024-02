PORTO RECANATI La città rivierasca continua a essere un punto di riferimento per casting e set cinematografici. E se tanto grande era stata la risposta, lo scorso anno, per la selezione di comparse per la mini serie in due puntate destinata a Rai 1, dedicata a Giacomo Leopardi per la regia di Sergio Rubini, altrettanto lunga è stata ieri la fila in largo Porto Giulio per il nuovo film di Valentina De Amicis.

APPROFONDIMENTI IL SET Loreto, casting per il film con la star di Mare Fuori: ecco come partecipare

La partecipazione

In tanti, da ieri mattina fino a sera, si sono ritrovati davanti allo Iat di Porto Recanati per partecipare al casting per le comparse del film che avrà come protagonista l’attore Matteo Paolillo, noto per la serie Mare fuori. Dai 18 ai 70 anni, in tanti ieri hanno deciso di provare a far parte del progetto. Ma Porto Recanati sarà anche al centro di diverse scene che saranno girate in città a partire da lunedì prossimo. Un’altra grande importante occasione di visibilità per il territorio che finirà sul grande schermo grazie alla pellicola di Valentina De Amicis, regista e sceneggiatrice che ha collaborato con Woody Allen a To Rome with Love e co-diretto Anthony Hopkins nei più recenti Now Is Everything e Where Are You. La pellicola è prodotta dalla società Genesis e avrà come protagonisti Francesca Inaudi (l’ispettrice Irene Valli della serie televisiva di Canale 5 Distretto di polizia) e Matteo Paolillo (tra i principali interpreti, come si diceva, di Mare Fuori su Rai 2). Non solo, come dice il sindaco Andrea Michelini, «la presenza del set non sarà solo una occasione di visibilità per la città, ma anche un motore economico per le attività commerciali». Non è la prima volta che le Marche vengono scelte per girare film importanti: basti guardare la vicina Recanati che ha fatto del cinema uno dei più importanti traini turistici per la città.