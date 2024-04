Renée Zellweger torna Bridget Jones in un nuovo film: diventa cougar e ha una storia torbida con un muscoloso toy boy

Renée Zellweger riveste di nuovo i panni della trentenne più famosa degli anni Novanta, Bridget Jones. La due volte vincitrice di Oscar interpreterà la quarta puntata del romanzo romantico di Hellen Fielding, “Bridget Jones: Mad About the Boy” (Un Amore di Ragazzo,ndr) prodotto da Universal Pictures e Working Title. Accanto a lei ci saranno Hugh Grant ed Emma Thompson, rispettivamente Daniel Cleaver e Dottoressa Rawlings, assieme ai nuovi arrivati ​​nel franchise, Chiwetel Ejiofor (“12 anni schiavo”, “Love, Actually”) e Leo Woodall (seconda stagione “The White Lotus”). Il film sarà diretto da Michael Morris (“To Leslie”, “Better Call Saul”) e uscirà nelle sale a San Valentino 2025.

Il ritorno di Hugh Grant e il nuovo amore di Bridget

Zellweger ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per il primo film e la serie cinematografica hanno riscosso un enorme successo, incassando oltre 760 milioni di dollari nel mondo. Il film segnerà il ritorno in scena di Hugh Grant dopo che il suo personaggio, Daniel Cleaver, era stato dato per morto (e poi resuscitato) in Bridget Jones's Baby.

Alcune indiscrezioni sulla trama dicono che la ormai 51enne Bridget, vedova e madre di un bambino, ha una torrida storia di sesso con un muscoloso trentenne conosciuto sul web, Roxster.