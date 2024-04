Pulp Fiction compie 30 anni, pronto un sequel? L'indiscrezione che fa sognare i fan

In molti si domandano ancora cosa c'era nella famosa valigetta aperta dal personaggio interpretato da John Travolta. Sono trascorsi 30 anni e il giallo è ancoro irrisolto. Per questo motivo (si scherza) il cast di Pulp Fiction si è riunito a Los Angeles per celebrare il trentesimo anniversario del film cult diretto da Quentin Tarantino. L'occasione è stata il TCM Classic Film Festival. Ospiti della proiezione speciale, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman e Harvey Keitel. Grande assente Bruce Willis, purtroppo fuori dalle scene a causa della demenza frontotemporale.



«Ho la sensazione di aver avuto in tutta la mia vita un legame bello ed in evoluzione con Pulp Fiction - ha detto Uma Thurman durante il dibattito che ha fatto seguito alla proiezione - ha cambiato il cinema e ha cambiato qualsiasi regista che ho incontrato dopo».

Passato e futuro della pellicola

Pulp Fiction uscì nelle sale cinematografiche statunitensi il 14 ottobre del 1994. Si aggiudicò la Palma d'oro al Festival di Cannes 1994 mentre Tarantino e Roger Avary ottennero il premio per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 1995, su sette candidature, tra cui miglior film, miglior regista e miglior montaggio. Nel 1998 l'American Film Institute lo ha inserito al 95/o posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. La pellicola è nota per aver ridato nuova vita alla carriera di John Travolta.



C'è chi si domanda se il decimo film di Quentin Tarantino possa essere un sequel di Pul Fiction: l'indiscrezione è diventata virale nelle ultime ore sui socia ldopo che il regista americana starebbe pensando di cestinare il suo prossimo film