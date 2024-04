Paola Cortellesi, il suo film "C'è ancora domani ora è disponibile anche su Sky e Netflix ed è già record: oltre 700mila spettatori

Ed è record anche nella visione da salotto in casa, il film di Paola Cortellesi "C'è ancora domani". Da ieri 31 marzo, infatti, il film dei record al botteghino è disponibile anche sui canali Sky. E come prima volta sul piccolo schermo ha già registrato un record totalizzando 714mila spettatori medi con oltre 1,3 milioni di contatti complessivi: è il miglior film di Pasqua dal 2015 e il miglior esordio su Sky da Natale 2021 (anche in quell'occasione con un film che vedeva protagonista l'attrice, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto)

Il film è entrato direttamente nella storia del cinema italiano, con un incasso di oltre 36 milioni di euro, il 9° posto della top ten box office Italia di tutti i tempi e il 5° tra le produzioni nazionali. Presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma 2023, ha ottenuto Menzione speciale miglior opera prima, Premio speciale della giuria e Premio del pubblico. È stato inoltre premiato come Film dell'anno ai Nastri d'argento 2024.

La protagonista, Delia, è interpretata da Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea è Ivano, suo marito, e Romana Maggiora Vergano è Marcella, loro figlia, Giorgio Colangeli è il Sor Ottorino; Emanuela Fanelli infine interpreta la parte di Marisa, l'amica di Delia mentre Vinicio Marchioni è Nino. L'opera prima di Paola Cortellesi, anche protagonista, è un film emozionante, vero, che nel solco del nostro neorealismo racconta le imprese straordinarie delle tante donne qualunque che hanno costruito, ignare, il nostro Paese.