Paola Cortellesi, il ministero della Cultura (di Franceschini) ha bocciato il film record "C'è ancora domani": «Scarso valore»

Beati gli ultimi (di una lista di 51 film) perché saranno i primi (negli incassi da record). Non è dato sapere la reazione di Paola Cortellesi quando nell'ottobre scorso il suo primo film da regista "C'è ancora domani" non ottenne il finanziamento dalle commissioni ministeriali della Cultura, con il dicastero retto all'epoca da Dario Franceschini che di lì a pochi giorni avrebbe passato il testimone a Gennaro Sangiuliano. Magari l'attrice-regista ci avrà riso sopra rimboccandosi le maniche.

Il film, prodotto da Wildside, avrebbe potuto ottenere un finanziamento pubblico da 350mila a 630mila euro, molto ma molto meno, insomma, di quanto incassa ogni finesettimana dal 26 ottobre. In un mese il botteghino ha già incassato, per questo film osannato dalla critica e dal pubblico, 20 milioni grazie a ormai 3 milioni di spettatori. La strada è ancora lunga, ma si tratta di un trionfo che rende la pellicola in grado di iniziare la scalata verso i primati stellari, e ritenuti dai più inattaccabili, dei film di Checco Zalone, l'ultimo è Tolo Tolo, 46 milioni che avrebbero potuto essere di certo di più se non fosse calata la pandemia di Covid nel febbraio 2020.

A ogni modo il film di Paola Cortellesi venne escluso dai finanziamenti perché «progetto di opera non giudicata di straordinaria qualità artistica in relazione a temi culturali, a fatti storici, eventi, luoghi o personaggi che caratterizzano l’identità nazionale». I componenti della commissione erano

Pedro Armocida, Rita Borioni, Alessandro Boschi, Elisabetta Bruscolini, Giandomenico Celata, Arnaldo Colasanti, Raffaella Del Vecchio, Antonio Ferraro, Marina Giovannini, Guia Loffredo, Andrea Minuz, Georgette Ranucci, Gianfranco Rinaldi, Valerio Toniolo, Vanessa Tonnini, tutti "veterani" delle commissioni ad eccezione delle "matricole" Rita Borioni e Raffaella Del Vecchio.

Sono loro i 15 esperti (7 le donne) che hanno esclusa la pellicola dai finanziamenti.

Il criterio di selezione fra i 51 film meritevoli di essere esaminati prevedeva una categoria per i film con un costo superiore a 5 milioni di euro. Da quel che si è appreso in questa "classe" sono stati presi in visione cinque film di cui tre hanno ottenuto il finanziamento pubblico: "Rapito" di Marco Bellocchio (630mila euro), "Comandante" di Edoardo De Angelis (630mila euro), "Confidenza" di Daniele Luchetti (350mila euro). Fuori sono restati "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini e appunto "C'è ancora domani", precipitati di conseguenza in fondo alla lista dei 51 film.

Il caso è stato sollevato da Alberto Pasquale, presidente dell’Umbria film commission.

Il ministero della Cultura, da quel che si è appreso, non entra nel merito della selezione e si limita a sottolineare che grazie alle agevolazioni fiscali (tax credit, un credito d’imposta pensato per sostenere le imprese nella produzione di film e serie tv) il film "C'è ancora domani", ha goduto di un beneficio economico di 3 milioni di euro e che i finanziamenti per i film ogni anno non superano complessivamente i 30 milioni.