Domani sera alle 20.30, al Movieland Goldoni di Ancona si terrà la première del nuovo film prodotto dall’anconetana Guasco: “La Spiaggia dei Gabbiani”, regia del debuttante Claudio Pauri. «Un film che per una piccola casa di produzione ha rappresentato una sfida», dice Fabrizio Saracinelli, il capo di Guasco. Spiega: «È in buona parte ambientato a bordo di una barca. In questi casi, una casa di produzione più grande avrebbe fatto le riprese in vasca artificiale, ce n’è una a Malta. Noi abbiamo girato di fronte alla Riviera del Conero. A fine maggio, c'era appena stata l'alluvione in Emilia Romagna. Il mare era in burrasca, siamo riusciti a portare a casa il risultato grazie alla bravura della nostra giovane troupe».

L’orgoglio

Interviene l'assessore al Turismo del Comune di Ancona, Daniele Berardinelli: «Sono orgoglioso di presentare questo film tutto anconetano. Guasco, sappiamo, fa prodotti di qualità, e i film di qualità possono essere importanti veicoli di promozione turistica. Diciamo le cose come stanno: per molti, Ancona è la città da cui ci si imbarca per la Grecia, e basta. Vi racconto un piccolo aneddoto indicativo. Qualche tempo fa ho visto una campagna pubblicitaria della Regione Sardegna: con la foto della Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo. Da un certo punto di vista può anche farci piacere: dimostra che la Riviera del Conero non ha nulla da invidiare alla splendida Sardegna. E però insomma, è tempo di far conoscere meglio le nostre bellezze: in Italia e all’estero». Il film racconta, in chiave di commedia brillante, un gruppo di trentenni, ex compagni di scuola, in vacanza in barca a vela. Un viaggio durante il quale emergeranno i conflitti di una generazione sospesa, alla ricerca di identità. Sirolo fa da sfondo alle sequenze a terra. Il sindaco Moschella: «Abbiamo seguito l'intera lavorazione, cercando di fornire tutto il supporto necessario. Il titolo mi rende fiero, la Spiaggia dei Gabbiani essendo una delle dieci calette di Sirolo». Il cast include la tiktoker Giulia Sara Salemi (cinque milioni di follower) e i giovani, promettenti attori Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna e Daniele Vagnozzi. La sceneggiatura è stata scritta da Laura Bietti e dal regista Pauri. «Per quanto mi riguarda, l'aspetto più importante della regia è il lavoro con gli attori. Sono soddisfatto di questo cast, abbiamo fatto un gran lavoro di squadra».

Il lungo casting

Elena Casaccia, ufficio stampa di Guasco, ricorda il casting lunghissimo: «Abbiamo selezionato il meglio, nelle Marche e fuori. Desidero ringraziare i Comuni di Ancona e Sirolo e Numana, e i numerosi sponsor. Si sono accollati parte delle spese, a cominciare dalla barca. Senza il loro contributo, il film non sarebbe stato possibile». “La Spiaggia dei Gabbiani” è stato applaudito in anteprima all’ultima Festa del Cinema di Roma. Questo fine settimana sarà in numerose sale delle Marche, e sono già in programma proiezioni a Roma, Bologna, Torino, Cagliari, Milano. Quindi andrà nelle arene estive, e a settembre, grazie all’accordo fra Guasco e Minerva Pictures, sulle principali piattaforme: Netflix, Prime Video e via elencando.