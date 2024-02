TOLENTINO Firmato il contratto per l’avvio dell’intervento di restauro e miglioramento sismico della basilica di San Nicola. L’avvio dei lavori è previsto a metà marzo. È stato affidato ieri l’appalto per l’intervento che riguarderà il complesso monumentale della basilica di San Nicola. Erano presenti, per il Comune di Tolentino, il sindaco Mauro Sclavi, l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti, il responsabile dell’Ufficio Tecnico e Rup Katiuscia Faraoni e i rappresentanti della ditta aggiudicataria del bando Leonardo Srl di Casalecchio di Reno.

L’annuncio

«Siamo molto felici di poter annunciare che i lavori inizieranno per metà marzo, non appena posizionata la gru – hanno sottolineato Sclavi e Giombetti -. È un intervento molto atteso anche per l’importanza che riveste sia dal punto di vista spirituale che artistico la nostra basilica di San Nicola. Ma è anche molto complesso in quanto consente il pieno recupero degli spazi più importanti e storici. Bisognerà sopportare qualche disagio ma i lavori ci consentiranno di riportare la basilica agli antichi splendori ma si averla anche più sicura sotto l’aspetto sismico».

Il progetto

Il progetto prevede la riparazione, il restauro e il miglioramento sismico della chiesa, compatibilmente con la valenza monumentale che la stessa ricopre. Questo primo intervento interessa solo i luoghi connessi alla basilica danneggiata dal sisma. L’intervento riguarderà la copertura della navata centrale della basilica, saranno riparate le lesioni sulla muratura e verrà sistemato il tetto. Previsti anche vari interventi per il ripristino delle finiture artistiche in tutti i vari ambienti della basilica a partire dall’abside, nella copertura del presbiterio, nella sacrestia, nella cappella del Santissimo Sacramento. Non meno importanti gli interventi che interesseranno tutte le cupole esterne, il campanile e la facciata. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 4,5 milioni e dovranno essere ultimati entro 584 giorni.