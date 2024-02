CIVITANOVA Furti in serie su tutta la costa da Civitanova a Potenza Picena, in totale sono 26 i capi d’accusa contestati tra furti, indebito utilizzo di carte di credito e una rapina impropria. Ventiduenne civitanovese rinviato a giudizio. Il processo a carico dell’imputato, Cristiano Ramaj, si aprirà il prossimo 13 maggio. Per il giovane, difeso dagli avvocati Vando Scheggia e Mirela Mulaj si è celebrata l’udienza preliminare dinanzi al Gup Giovanni Maria Manzoni.

APPROFONDIMENTI I PROVVEDIMENTI Porto San Giorgio, furti su tutto il territorio: due denunce dopo le indagini

La decisione

Il giudice ha rigettato la richiesta di rito abbreviato condizionato all’esame della vittima della rapina, poi difesa e il pubblico ministero d’udienza Enrico Riccioni non hanno raggiunto l’accordo su un eventuale patteggiamento e il 22enne è stato rinviato a giudizio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Angelo Chiantese, e coordinate dal pubblico ministero Enrico Barbieri. Gli investigatori hanno ricostruito una serie di furti e altre condotte illecite compiuti tra novembre del 2022 e agosto del 2023 che gli sono costati sei pagine di contestazioni per 26 reati che vanno dalla lettera A alla Z. Il primo furto risale a dicembre del 2022 quando avrebbe sottratto un portafoglio nello spogliatoio riservato ai dipendenti della società di calcio di Porto Potenza. A gennaio 2023 avrebbe colpito nello spogliatoio del circolo tennis sempre di Potenza Picena e dopo aver preso le chiavi di una Bmw aveva aperto l’auto e fatto razzia di tutto quello che c’era dentro, carte di credito, orologi, una fede nuziale e un mazzo di chiavi. Altri furti sarebbero stati messi a segno all’oratorio della parrocchia di Sant’Anna, in tre case, due ristoranti, in un camion e in una macelleria a Potenza Picena. A Civitanova avrebbe spaccato il finestrino di una Mini Countryman per prendere una borsa, avrebbe rubato un libro da 50 euro in una libreria e un borsello in un’altra libreria, un portafoglio in un negozio di articoli sportivi, un portadocumenti in un bar e avrebbe rapinato una donna di due borse.