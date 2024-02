Porto San Giorgio, furti su tutto il territorio: due denunce dopo le indagini

PETRITOLI In seguito alla denuncia presentata da un residente a Petritoli, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino marocchino di 19 anni, già pluripregiudicato. Grazie all'analisi dei testimoni è stato possibile identificare il soggetto che, nella notte di Capodanno, ha sottratto a un minore uno zainetto contenente uno smartphone e la somma di 50 euro lungo il Lungomare Gramsci di Porto San Giorgio.

Un'altra denuncia

Denunciato anche un cittadino tunisino di 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali. Il soggetto è stato riconosciuto come l'autore di un tentato furto ai danni di una vittima residente a Monte San Giusto. Nel tardo pomeriggio del 12 febbraio, il 37enne ha aperto improvvisamente la portiera lato passeggero per sottrarre una borsa appoggiata sul sedile, ma è stato messo in fuga dalla pronta reazione della vittima.