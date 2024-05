Porto San Giorgio, rissa in piazza Bambinopoli tra giovani nella notte con spray urticante e bottigliate. Cosa è successo

PORTO SAN GIORGIO - Allarme nella notte per una rissa fra giovani, tensioni nella zona del lungomare e all'altezza di piazza Bambinopoli. Tre le chiamate che si sono susseguite dalle 3.30 in poi al numero unico delle emergenze. L'episodio più grave alle 3.30 quando un giovane avrebbe utilizzato lo spray urticante dando il via quindi a una rissa all'altezza di piazza Bambinopoli, dove sono volate bottigliate e sedie che i protagonisti hanno preso dai locali della zona.

La fuga

Sul posto carabinieri e polizia più i mezzi inviati dal 118. Alcuni giovani sono stati identificati, ancora in corso le indagini su quanto avvenuto nella notte visto che in tanti sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle divise. Negli anni scorsi spesso si è acceso l'allarme per le risse notturne sul lungomare durante la bella stagione.