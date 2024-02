Ruba uno zainetto a un minorenne: trovato e denunciato un giovane di 19 anni

FERMO - Quattro denunce per furto e tentato furto e rapina impropria da parte dei carabinieri di Fermo. Un giovane marocchino di 19 anni è finito nei guai per avere sottratto a un minore uno zainetto con uno smartphone e 50 euro sul lungomare di Porto San Giorgio. Nel medesimo contesto, i carabinieri di Porto Sant'Elpidio hanno deferito alla competente autorità Giudiziaria un cittadino tunisino di 37 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali riconosciuto come l'autore di un tentato furto con strappo ai danni di una vittima residente a Monte San Giusto.

Nel tardo pomeriggio del 12 febbraio, l'uomo ha aperto improvvisamente la portiera lato passeggero per sottrarre una borsa appoggiata sul sedile, ma è stato messo in fuga dalla pronta reazione della vittima.

Infine, sempre a Porto San Giorgio, i carabinieri in collaborazione con il responsabile del supermercato "Eccomi", hanno deferito alla competente Autorità giudiziaria due uomini. Si tratta di un cittadino marocchino di 19 anni, già coinvolto nel primo episodio descritto, e di un 20 enne di Torre San Patrizio che sono stati riconosciuti responsabili di una rapina impropria commessa ai danni del supermercato citato.

Nell'occasione, i due malviventi hanno tentato di rubare due pacchi di nei alimentari e una bottiglia di vodka, occultandoli tra i propri indumenti. Tuttavia, la pronta reazione della parte offesa ha impedito loro di assicurarsi il bottino, che ammontava a circa 50 euro.