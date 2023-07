Basilica di Vitruvio, nuovi scavi della Soprintendenza a Fano: un drone riprende per la prima volta una nuova stanza. Le foto

FANO - In via Vitruvio, cuore di Fano, proseguono gli scavi alla ricerca della Basilica di Vitruvio in collaborazione tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche e il nucleo di Ancona dei Carabinieri Tpc. Sulla pagina Facebook della Sopritendenza è stato pubblicato un video, realizzato grazie a un drone, che permette per la prima volta di rendere visibile a tutti la presenza di un nuovo vano (denominato “vano C”), a pianta rettangolare e di ridotte dimensioni, «purtroppo privo di pavimento, probabilmente asportato in epoca tardoantica o medievale. I muri conservano tracce di intonaco parietale, ma l’assenza di bucature nel paramento lascerebbe pensare che questa stanza non avesse le pareti rivestite in marmo, a differenza dei due vani A e B».

Il video è visibile solo su Facebook all'indirizzo https://www.facebook.com/soprintendenza.marche

Negli ultimi giorni gli scavi sono stati concentrati all’interno del vano A, per verificare lo stato di conservazione del nostro muro USM 9.

La struttura, in effetti, è conservata per almeno 8 metri ed è caratterizzata dalla presenza di un podio (una sorta di “mensola”), su cui sembrano poggiare una serie di semicolonne, purtroppo resecate (ovvero: tagliate) in epoca medievale o successiva. Oltre a questi elementi - come riporta la Soprintendenza - forse con funzione principalmente decorativa, il muro inglobava anche almeno un pilastro di notevole dimensione (diametro 90 cm circa), probabilmente con funzione più propriamente strutturale.