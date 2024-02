Sölden nella valle Ötztal in Austria ha il pregio di regalare una doppia vacanza. Consente di vivere la montagna da campione: la località tirolese è nota per lo slalom gigante che si svolge sul ghiacciaio Rettenbach ogni ottobre (gara di apertura della Coppa del Mondo) e permette anche di sentirsi il 007 di Ian Fleming. È sulle vette del Gaislachkogl che è stato ambientato “Spectre”, il 24esimo James Bond con protagonista Daniel Craig.

I 146 km di piste

Ma procediamo per ordine. Solden è prima di tutto sci e snowboard. A un’altitudine tra 1.350 e 3340 metri offre oltre 146 km di piste. Quasi 70 km di piste facili, 48 km di piste medie e 28 di piste difficili ma dai sondaggi degli sportivi risulta che è una stazione molto più indicata per sciatori esperti (44%). Sölden consente di esplorare sia il lato delle Alpi di Ötztal a Nord Est, sia le Alpi Venoste sul lato italiano sud ed ovest. Con il Loop Trail Vent Esplorare, in cinque giorni si possono conquistare il Wildspitze, Palla Bianca, Similaun, Fineilspitze e Fluchtkogel. Per coloro che vogliono divertirsi con le slitte c’è una pista lunga 7 km e con le ciaspole, oltre 30 chilometri di sentieri. L’area per principianti è la Innerwald, raggiungibile con uno shuttle. Per lo snowboard lo Almdudler snowpark, si trova a Giggijoch sotto le seggiovie Hainbachkar e Silberbrünnl. Lo sci è suddiviso in tre aree principali: la zona Gaislachkogl, l’area Giggijoch e dei ghiacciai Rettenbach e Tiefenbach. Dotata di 31 impianti di risalite, la stazione è più di tutto conosciuta per le due cabinovie di montagna più potenti dell’arco alpino, la Giggijochbahn e la Gaislachkoglbahn. Consentono di fare in un solo giorno il Rallye Big 3 ossia di raggiungere le cime dei tre giganti over 3mila attrezzate da piattaforme super panoramiche: la Tiefenbachkogl (3.250 metri), la Schwarze Schneide (3.340 metri) e la Gaislachkogl (3.058 metri).

Il ristorante per buongustai

Sulla Gaislachkogl, dal 2013, c’è l’Ice Q, un ristorante dedicato ai buongustai dall’architettura futuristica - 900 m2 di facciate di vetro con una vista mozzafiato - che, nel film, il regista Sam Mendes trasformò in una clinica. Al piano inferiore un museo immersivo dedicato a James Bond, il “007 Elements”. Oltre a raccontare “Spectre”, è una retrospettiva di tutti i momenti salienti della saga dell'agente più celebre al mondo. Per chi programma la vacanza: il prossimo 5 aprile, c’è lo show evento “Hannibal”. Al calare del sole, più di 500 persone tra attori, paracadutisti, elicotteristi e arrampicatori salgono sul palco emozionando il pubblico con musica, luci, giochi pirotecnici e i gatti delle nevi si trasformano in elefanti. Dal 8 al 12 aprile, il mega party di fine stagione con l’Electric Mountain Festival, due giorni di musica dance con famosi dj a quota 2300.