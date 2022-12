Tragedia di Natale in Austria, valanga travolge un gruppo di sciatori: otto salvati, due dispersi sotto la neve

Tragedia di Natale in Austria dove una decina di appassionati di sport invernali sono rimasti sepolti da una valanga, nella regione occidentale del Vorarlberg, rende noto la polizia locale. «Una persona è stata salvata mentre proseguono le operazioni per ritrovare le altre», ha detto in un primo momento un portavoce. Secondo quanto riferisce il giornale austriaco Kronen Zeitung sul suo sito web, otto persone sono state salvate: per altre due persone proseguono le ricerche.

Valanga in Austria, ci sono dispersi

La slavina si è staccata a quasi tremila metri di altezza nel comprensorio sciistico di Lech Zurz: la causa potebbe essere stata il caldo anomalo degli ultimi giorni, che ha reso la neve instabile. Nei soccorsi sono impiegate decine di persone: Faremo il possibile per salvare le persone coinvolte, ha fatto sapere in una nota il comune di Lech Zurz.

C'era alto rischio di valanghe

Le autorità avevano avvertito di un alto rischio di valanghe nell'area durante il fine settimana. Circa duecento persone stanno partecipando alle ricerche degli scomparsi, con l'aiuto di elicotteri e cani. Negli ultimi anni, le valanghe in Austria hanno ucciso in media circa 20 persone all'anno.