Nave da crociera sperona un muro sul Danubio in Austria, almeno 17 feriti. «Manovra impossibile». Si indaga sulle cause

Una nave da crociera ha urtato un muro di cemento sul Danubio in Austria. A seguito dell'incidente, avvenuto la notte scorsa, almeno 17 persone sono rimaste ferite e undici sono state ricoverate in ospedale. L'imbarcazione, proco prima dello schianto, si stava avvicinando a una chiusa. Il mezzo, che trasportava 142 persone, doveva collegare la Baviera in Germania a Linz nel nord dell'Austria e la collisione è avvenuta nei pressi di Aschach an der Donau. Secondo quanto si è appreso sulla barca si sarebbe verificato un problema tecnico che ha impedito qualsiasi tipo di manovra. I danni alla nave da crociera sarebbero comunque limitati e si indaga sulle cause dell'incidente.

La ricostruzione

Una dichiarazione della polizia austriaca indicava che la collisione era collegata a un guasto elettronico. Dopo lo schianto della nave, «il secondo capitano, che in quel momento stava manovrando il timone, ha immediatamente premuto l'interruttore di emergenza, dopodiché l'elettricità si è riavviata ed è stato in grado di guidare la nave fuori dalla chiusa», ha comunicato la polizia.

Ein bulgarisches Kreuzfahrtschiff ist in Aschach an der Donau gegen eine Betonmauer geprallt. Es gab mehrere Verletzte. https://t.co/AxlEVAgOrS — EXPRESS / EXPRESS.DE (@express24) March 30, 2024

Il precedente

Nel 2023, nel peggior disastro sul Danubio in più di mezzo secolo, una nave da crociera colpì e affondò una barca più piccola, uccidendo 25 turisti sudcoreani e due membri dell'equipaggio.