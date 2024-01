Flims, Laax, Falera sono tre villaggi nella top delle località sciistiche. Si trovano sulle Alpi Svizzere nel cantone dei Grigioni su un piano soleggiato che si affaccia sulle Gole del Reno. Luoghi di silente bellezza sono conosciuti fin dagli anni ’60 per essere ambienti di grande competizione. Per diversi anni, le piste di Laax hanno ospitato la Coppa del Mondo di sci, la Coppa Europea di sci alpino e la Coppa del Mondo di freestyle.

Gli impianti

Il che si vede nel numero delle infrastrutture disponibili: 224 km di piste con 26 piste facili, 25 medie e 7 nere; 28 impianti di risaliti tra cui 3 funivie. Oltre allo sci alpino, lo snowboard e il carving, gli sportivi possono praticare lo sci di fondo, il curling, l’escursionismo invernale o il parapendio. Per il fondo sono presenti 55 km di tracciati con possibilità di sciare in notturna: una pista illuminata di 2,5 chilometri a Sagogn e una di 3 chilometri a Trin. A ciò si aggiunge anche una pista di un chilometro per sciare accompagnati da cani a Sagogn. Infine, ci sono anche 250 chilometri di percorsi escursionistici invernali. Per lo slittino, le Foppa-Flims (1420 m-1100 m) lunga oltre 3 km, e la Curnius-Falera che si estende per oltre 3,5 km illuminati di notte. Per i piccoli, kindergarten in ognuna delle località. Il punto culminante del comprensorio sciistico, il ghiacciaio del Vorab (3018 m). D’inverno garantisce la coltre di neve fino ad aprile e d’estate è una fantastica palestra per la mountain bike con percorsi mozzafiato a cui si accede per la prima parte con la telecabina. I tre villaggi si completano nella loro offerta e soddisfano tutti i tipi di turisti. Flims offre a camminatori, escursionisti invernali e sciatori di fondo una vasta rete di sentieri e piste e hotel dedicati al wellness. Falera, con le sue dimore patrizie e le sue case borghesi regala il fascino di un paesino montano. Da vedere la chiesa di San Remigio e il Parco “La Muta” il più importante complesso di megaliti della Svizzera che risale all’età del Bronzo. Mentre Laax, sede della scuola professionale Snowboard Freestyle Academy, attira snowboarder provenienti da tutto il mondo ed è il centro di numerose competizioni.

La visita a Vaduz

Il soggiorno regala anche l’occasione di visitare il Liechtenstein. Meno di 60 km separano le tre località dal Principato, quindi una quarantina di minuti in macchina passando per l’A13. La capitale Vaduz, luogo di shopping, si visita in un giorno. Da vedere la Staatliche Kunstsammlung, il museo nazionale d’arte moderna e contemporanea. Una scatola nera di cemento, basalto e ciottoli di fiume che rimandano al paesaggio della Valle del Reno. All’interno, un cubo bianco attorno al quale sono disposti tutti gli spazi espositivi, il Museo del francobollo del paese, il Landesmuseum sulla storia del Liechtenstein.