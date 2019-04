Crac Bdm, Cantone dà ragione al pensionato: «Restituire 120mila euro»

di Letizia Francesconi

PESARO - Un pensionato pesarese potrà recuperare 120mila euro, pari all’80 per cento dell’investimento in obbligazioni della vecchia Banca Marche che lui temeva di aver perduto sull’onda del crac. Ma ora c’è la speranza. E’ stato accolto il ricorso presentato al collegio arbitrale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, che porta la firma anche di Raffaele Cantone, magistrato e presidente dell’Autorità (Anac). A seguire questo filone, in qualità di rappresentante Adusbef, l’associazione che tutela i consumatori, è l’avvocato pesarese Floro Bisello.