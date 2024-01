C’è una stazione di sci a cavallo tra la Francia e il Principato di Andorra che si è conquistato un posto nella top five delle migliori stazioni per debuttanti. È quella di Font Romeu Pyrénées 2000 ha oltre 100 piste a 2500 metri di cui la maggior parte, ed ecco il perché si trova in cima alla classifica, sono molto accessibili. Inoltre, gode del marchio "Famille Plus", label che garantisce in Francia attività per ogni età da fare insieme o con animatori specializzati separatamente. Ad esempio, c’è una pista per le slitte (riservata ai + de 6 anni) e una ai 2/6 anni ed è possibile fare dello snow tubing ossia fare del rafting delle nevi con dei piccoli gommoni a forma di ciambella.

Il parco naturale

La stazione si trova nel cuore del parco naturale dei Pirenei Catalani, è circondata dalle cime più importanti dei Pirenei Orientali (Le Col Rouge, Le Pic Carlit) e regala una vista panoramica su tutto l’altopiano Cerdan. Vanta un clima particolarmente soleggiato (325 giorni all’anno) e garantisce lo sci con 500 cannoni spara neve. Lato sport, ci sono 43 km di pista per lo sci alpino e 111 per lo sci di fondo.Città per antonomasia sportiva ha una pista di pattinaggio, uno snow park, offre percorsi in ciaspole e guide per scalate/alpinismo ma, originale, propone anche tour con cani da slitta, eliski, parapendio, immersione sotto il ghiaccio. Intanto, il forfait a persona per un giorno di sci nordico sia a La Calme, a Estanhyols od ancora a La Llose per un adulto costa 13,30 euro - per gli studenti 7,70 -, trasporto in telecabina incluso. Un’idea dei prezzi per le discese su www.altiservice.com/font-romeu-pyrenees-2000/hiver/forfaits.

La visita

La stazione inoltre consente di visitare il principato di Andorra, l’unico Stato superstite della Marca Spagnola, gli stati-cuscinetti creati da Carlo Magno per impedire ai mori di conquistare la Francia cristiana. La capitale, Andorra La Vella, è l’unica vera e propria città del principato, si trova a un’altitudine appena superiore ai 1000 metri ed è circondata da montagne che raggiungono i 2400 metri. Il suo cuore antico è Barri Antic (Quartiere Vecchio) che custodisce la Casa de la Vall, sede del Parlamento di Andorra dal 1702. Altra destinazione speciale, il paese di Caldea ad est della Capitale. Un concentrato di piscine, vasche d’acqua calda e saune, racchiuse in un complesso futuristico costruito attorno ad una laguna dove l’acqua è tenuta a una temperatura costante di 32°C.

Il giro sul Canari

Altra tappa da mettere in agenda è un giro sul Canari che deve il suo nome di canarino in italiano al fatto che ha i colori gialli e rossi della Catalogna ed è la linea a più alta quota della Francia. Uno straordinario circuito che va da Latour de Carol a Villafranca Conflent lungo 63 chilometri tra le montagne nel cuore dei Pirenei Orientali.