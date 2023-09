TOLENTINO L’ex sindaco di Tolentino Giuseppe Pezzanesi non poteva essere nominato presidente del Cosmari. A darne notizia il presidente Giuseppe Giampaoli in una nota: «Ho informato i sindaci dei Comuni soci del Cosmari che il Tar Lazio ha respinto il ricorso per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera Anac del 20 luglio 2022 avente a oggetto l’ipotesi di inconferibilità dell’incarico di presidente del Cda della società Cosmari. Nei prossimi giorni l’assemblea dei Comuni soci di Cosmari sarà chiamata ad assumere i conseguenti provvedimenti».

Si dichiara non d’accordo con la sentenza l’ex presidente Giuseppe Pezzanesi: «Trovo questa sentenza assurda in virtù dei pareri acquisiti prima che io fossi nominato presidente, benché sindaco, votato all’unanimità dai presenti. Mi sono seduto sulla sedia da presidente in virtù di un appello che mi è stato fatto, per puro spirito di servizio e non perché sono in cerca di determinate cariche o poltrone. In mancanza di deleghe amministrative dirette o funzionalità gestionali, anche ricoprendo un ruolo pubblico, non è incompatibile la funzione in Cda». L’ex presidente ricorda che l’ex vicesindaco di Corridonia è stato ritenuto compatibile nella sua carica di componente del Cda, che ricopre tuttora: «Eravamo in due in Cda con caratteristiche di un certo tipo, a marzo 2022, l’Anac sull’allora vicesindaco di Corridonia Pierantoni si era espressa favorevolmente. Sono contento di quella giusta interpretazione, per me pensavo sarebbe stata la stessa cosa».



«Invece cinque mesi dopo - sottolinea - nei miei confronti di parla di inconferibilità. Non solo io non ero d’accordo con questa interpretazione, ma allora non lo erano gli avvocati e gli esperti nazionali di diritto amministrativo a cui era stato richiesto un parere, che si scontra con altri atteggiamenti e pareri. Non ho nemmeno compreso le lungaggini per giungere a questa sentenza, il Cosmari avrebbe potuto avere il nuovo presidente già un anno fa. Prendo atto di quanto deciso dai giudici, ma non lo condivido, non sono stato lì a caccia di poltrone, attenendomi allo statuto ed alle leggi. Per Cosmari mi auguro serenità e che si vada avanti con il lavoro eccellente e di qualità». Pezzanesi auspica un nuovo presidente al più presto: «Mi auguro che sia scelto al più presto un nuovo presidente che piaccia a tutti e che possa portare avanti quelle scelte da noi già avviate, come il biodigestore, il discorso sul termovalorizzatore, che aveva ottenuto 52 voti favorevoli su 54, sicuramente meglio dei rifiuti in discarica per cui vanno scelte le migliori tecnologie disponibili. Questa è l’eredità che lascio come ex presidente del Cosmari. Quello che è successo a me farà parte della storia dell’azienda».