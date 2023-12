MACERATA - Una donna di 75 anni investita da un furgoncino del Cosmari in via Roma, nelle vicinanze della rotatoria delle ex Casermette. È successo oggi pomeriggio, intorno alle 17.30. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette ma non sarebbe in pericolo di vita.