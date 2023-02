CIVITANOVA - Dal primo marzo raccolta porta a porta di pannolini, pannoloni e assorbenti igienici: eliminati dal centro urbano i cassonetti gialli. «La novità per una città più green e per una corretta differenziata: nei cassonetti gialli molti abbandonavano di tutto» è il commento dell’assessore al Decoro urbano Giuseppe Cognigni. Il nuovo servizio del Cosmari è stato reso noto ieri da sindaco Fabrizio Ciarapica, dall’assessore Giuseppe Cognigni e dai vertici del Cosmari, il direttore Brigitte Pellei ed il presidente facente funzioni Giuseppe Giampaoli.

«La scelta di attivare questo nuovo servizio - ha spiegato il sindaco Ciarapica - fatta in piena sintonia tra amministrazione comunale e Cosmari, scaturisce dalla volontà di avere una città più pulita e di offrire un servizio ai cittadini sempre più di alto livello. In questo modo vogliamo prima di tutto migliorare la percentuale del servizio porta a porta, ridurre la presenza dei cassonetti in città ma soprattutto educare i cittadini a svolgere in modo corretto la raccolta differenziata. Il contenitore stradale di colore giallo, infatti, come riscontrato in più occasioni, è divenuto ricettacolo di ogni sorta di rifiuto».

«Da 7 mesi mi occupo di Cosmari in questa città – ha detto l’assessore Giuseppe Cognigni – e ho avuto modo di collaborare con i dipendenti e vedere quali sono le problematiche. C’è molto lavoro da fare. Il nostro obiettivo è quello di educare i cittadini a fare una corretta differenziata. I cassonetti gialli non avevano più senso di esistere: i dipendenti del Cosmari hanno trovato dentro di tutto, addirittura materiale edile. Vogliamo raggiungere l’eccellenza e per farlo dobbiamo tutti differenziare di più e meglio. Questo servizio va proprio in questa direzione – ha continuato l’assessore - e rappresenta un punto di partenza. Infatti stiamo lavorando su più fronti, a partire dalla nostra volontà di ridurre il più possibile i centri di raccolta dislocati in città».



Tutte le famiglie che risiedono nel centro urbano potranno conferire i sacchetti rossi (il colore dedicato alla raccolta di con pannolini, pannoloni e assorbenti) ogni lunedì, giovedì e sabato, sempre dalle ore 7 alle ore 8.30. Via quindi 280 cassonetti gialli, che resteranno soltanto nelle zone rurali. Si sta valutando l’idea di avere come nuovo servizio anche quello degli ispettori ambientali per una corrette formazione sulla differenziata. Sono gli incaricati a controllare il corretto conferimento de rifiuti e asegnalare alla polizia municipale eventuali scorrettezze che possono essere sanzionate dai vigili. Proprio ieri è stata elevata una sanzione per un errato conferimento. Per informare la cittadinanza del cambiamento saranno appesi dei manifesti e verrà allestito un gazebo in corso Umberto I, sabato 25 febbraio, dalle 9.30 alle 10.30. Pronto anche il nuovo calendario che verrà consegnato alle famiglie.