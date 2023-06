Camion della Cosmari finisce nella scarpata durante la raccolta del cartone

BELFORTE DEL CHIENTI - Questa mattina intorno alle 7.00 un camion del Cosmari che transitava tra Camporotondo di Fiastrone e Belforte del Chienti per la raccolta del cartone, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri prontamente interventi sul luogo dell’incidente, è uscito di strada finendo nella scarpata sottostante.

Fortunatamente nessun problema per il conducente che comunque è stato portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Macerata dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario chiudere il tratto di strada provinciale dove si è verificato il sinistro. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolentino e un automezzo speciale dotato di gru per il sollevamento del camion compattatore che è stato spostato e trasferito in officina.