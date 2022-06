Operaio si ferisce ad una mano, amputata parte della falange del pollice

BELFORTE DEL CHIENTI - Infortunio sul lavoro a Belforte del Chienti, in un'azienda metalmeccanica che produce materiali per carpenteria. Un operaio di 50 anni è rimasto ferito ad una mano, ha subito una semi amputazione alla falange del pollice della mano destra. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Torrette di Ancona in ambulanza. Il ferito non è in pericolo di vita. Erano le 9.15 quando si è verificato l'incidente. Il cinquantenne era intento a lavorare il ferro con un macchinario quando improvvisamente è rimasto ferito ad una mano, in particolare al dito. I colleghi di lavoro, che si sono accorti dell'accaduto, hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta l'ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del ferito al nosocomio dorico. Sul luogo dell'incidente è giunto pure il tecnico del lavoro del Servizio di prevenzione e sicurezza, ambiente e lavoro dell’Asur per procedere con i dovuti accertamenti volti a capire i motivi che hanno procurato l’infortunio sul lavoro. Sono in corso così le indagini per verificare se sono state rispettate tutte norme di sicurezza e per approfondire la dinamica dell’incidente.

