BELFORTE Tragico infortunio nelle campagne di Belforte all'Isauro. Un uomo è morto finendo con il trattore nella scarpata e quando l’hanno recuperato nel cuore della notte in fondo a un dirupo, per lui non c’era più nulla fare. Ad accorgersi che qualcosa non stava andando per il verso giusto è stato il figlio, preoccupato perchè il padre 69enne non stava rispondendo al cellulare. Era uscito al tramonto per andare a raggiungere un appezzamento da coltivare nelle colline attorno a Belforte all'Isauro.

Trovato morto nella scarpata

La vittima abitava con la famiglia, mogli e due figli, a Piandimeleto, dove era anche titolare di un'azienda di coltivazione di cereali. Preferiva lavorare la terra con il fresco della sera perchè di giorno le alte temperature rendevano impossibile poter condurre il trattore. Un mezzo che era abituato a guidare. Ma qualcosa deve essere successo. Forse proprio il buio non gli ha consentito di vedere bene il terreno e non si è accorto che il mezzo stava andando sull'orlo di un precipizio. Il trattore è precipitato cadendo nella scarpata sottostante e l'uomo non ha avuto nessuna possibilità di sopravvivere. Il corpo del 69enne è stato recuperato a circa 150 metri dalla strada, il trattore a 300 metri. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto si sono recati i sanitari del 118, i carabinieri di Carpegna e i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno faticato non poco a recuperare il corpo del 69enne, proprio a causa del posto particolarmente impervio che ha reso complesse le operazioni di intervento. Si tratta dell’ennesima vittima di un infortunio con un mezzo agricolo negli ultimi mesi nelle campagne del Pesarese.