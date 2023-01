Schianto tra 4 auto sulla superstrada: 4 feriti, in gravi condizioni una ragazza

BELFORTE DEL CHIENTI Schianto da brividi intorno alle 18.40 nei pressi dello svincolo di Belforte del Chienti. L’incidente è avvenuto in superstrada e ha visto coinvolte quattro auto. Tre persone sono state portate in ambulanza al pronto soccorso di Macerata. La più grave è una ragazza, che comunque non sarebbe in pericolo di vita. Il traffico è andato in tilt. Sul posto anche polizia stradale e vigili del fuoco.