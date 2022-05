Intervento strutturale post sismico, le auto deviate sulla SS77: il ponte resterà chiuso per tre mesi

BELFORTE DEL CHIENTI - A Belforte del Chianti resterà chiuso per tre mesi il ponte che dalla frazione di Villa Case e Borgo San Giovanni porta fino al centro abitato di Belforte. La decisione è stata comunicata dal presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli ed è funzionale ai lavori di sistemazione dell’infrastruttura per l’adeguamento sismico.

«Per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza del ponte sulla SP 180 al km 2+800 nel comune di Belforte del Chienti - fanno sapere dalla Provincia - , si prevede la chiusura della strada dal 4 maggio al 6 agosto, andando ad interrompere la circolazione dalla frazione di Villa Case e Borgo San Giovanni fino al centro abitato di Belforte». La circolazione verrà deviata in superstrada, così da non creare disagio al traffico veicolare.



Si tratta di un intervento strutturale reso necessario a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio a partire dal 24 agosto 2016 che vede Anas Spa quale “Soggetto Attuatore” dell’intervento. Durante il tavolo tecnico che si era tenutoo lo scorso 31 gennaio per organizzare l’esecuzione dell’intervento, in cui era presente anche la Provincia di Macerata, è stata ravvisata la necessità di chiudere al transito di tutti i veicoli il tratto stradale in corrispondenza del ponte per 90 giorni (appunto dal 4 maggio al 6 agosto).



La viabilità ordinaria sarà deviata lungo il tratto della SS77 tra gli svincoli di Belforte del Chienti e Serrapetrona. Chiaramente ci potranno essere dei piccoli disagi ma la circolazione verrà comunque garantita grazie a questa deviazione che consentirà comunque il transito delle auto e il collegamento della zona.

