CALDAROLA Grandinata nell'entroterra, colpite soprattutto le zone di Caldarola, Belforte e Serrapetrona. Strade, giardini e tetti imbiancati per le precipitazioni che sono durate circa mezz'ora.

Allerta gialla

Tutto bianco anche in superstrada. Non sono stati registrati danni. Questo l'esito dell'allerta gialla per le precipitazioni intense, preannunciata per la giornata di oggi.