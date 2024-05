SAN SEVERINO Dopo i lavori di restauro, portati a termine con la supervisione del professor Francesco Cicconi e il supporto del collaboratore scolastico Roberto Vagni, gli studenti della classe 3M del corso di meccanica dell’Istituto tecnico tecnologico statale Eustachio Divini hanno riconsegnato alla città di San Severino Marche la fontana di piazza Antonio Gramsci che è così tornata al suo posto.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Volley in lutto Recanati, addio a Stefano Frogioni, storico dirigente ucciso da un male a 68 anni. Dal 2020 alla Cbf Balducci dopo l’esperienza a Filottrano LO STRAZIO Macerata, mamma arrestata: il Tribunale le toglie la figlia e lei reagisce urlando e facendo cadere una agente. Ecco cosa è successo dopo

Alla cerimonia di restituzione, insieme al dirigente scolastico, professor Sandro Luciani, hanno preso parte l’assessore comunale alla Segnaletica e Viabilità, Jacopo Orlandani, e quello alle Manutenzioni e al Decoro urbano, Paolo Paoloni. Con loro anche il comandante della polizia locale, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, e gli operai comunali che si sono adoperati per il trasferimento nelle officine della scuola, per la sistemazione delle condutture idriche e quella di tutta l’area oltre al successivo riposizionamento del manufatto affidato, per il recupero, alle sapienti mani degli alunni del Divini.

La collaborazione

«Questo progetto ha rinnovato la collaborazione che da sempre esiste tra questa scuola, che è una bandiera per la nostra città, e il Comune. I ragazzi, che rappresentano il nostro futuro, sono stati coinvolti in una importante azione a favore della comunità e hanno dato una grande lezione di educazione civica a tutti. Merito della buona riuscita va anche ai docenti, al personale scolastico, agli operai delle manutenzioni e a quelli della segnaletica oltre che alla polizia locale», ha sottolineato l’assessore Jacopo Orlandani. «Un piccolo segnale ma molto importante è quello che è arrivato dagli studenti del “Divini” – ha aggiunto l’assessore Paoloni – che hanno mostrato, con il loro lavoro, un grande senso di appartenenza e riconoscenza a questa nostra grande comunità». A spiegare i lavori portati a termine è stato il docente Francesco Cicconi.