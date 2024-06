CIVITANOVA Domenica, a partire dalle ore 16, il Varco sul Mare ospiterà la seconda edizione di “Adotta…mi” dedicata agli amici a quattro zampe in cerca di famiglia. L’evento è organizzato dall’associazione Le Tate junior in collaborazione con Cluana dog e Nutrix più e con i patrocini del Comune di Civitanova e del consiglio regionale delle Marche. La manifestazione prevede la sfilata di cani e gattini da adottare e anche una sfilata libera.

I dettagli

Tante le realtà del territorio coinvolte con la finalità di sensibilizzare le persone al rispetto degli amici a quattro zampe e soprattutto lanciare un appello a non abbandonare gli animali proprio quando la stagione delle vacanze è alle porte e si registra il maggior numero di abbandoni. Saranno distribuiti i seguenti premi: il più simpatico, il più grande e il più piccolo. La manifestazione sarà presentata da Bruno Francinella e Emanuela Capponi. «Vogliamo promuovere le adozioni dei tanti cani e gatti che si trovano nelle strutture di recupero, anche di animali più anziani che da troppo tempo aspettano una famiglia – spiega Maria Rosa Berdini -. Ringrazio gli sponsor, il Comune e la Regione per il patrocinio e la ditta Nutrix per i premi». Interverranno le seguenti associazioni: Amici di Gioia e Romeo Odv, Leisa Lega italiana difesa animali e ambiente di Ancona e provincia, Qua la zampa, centro cinofilo Meridiana canile comunale Civitanova/Una Macerata ovest, Argo Macerata, Oasi felina Gli Aristogatti di Civitanova, Uniti per la Coda di Civitanova, Zampe e code felici di Fermo, Dog Warts scuola di educazione cinofila, Gruppo cinofilo antidroga della Guardia di Finanza, Cluana Dog con dimostrazioni di agilità, educazione e obbedienza, Ambulanza veterinari di Tolentino, Natural Toys con giochi creativi e Le Tate Junior con sculture di palloncini e trucca bimbi.